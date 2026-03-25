Gran Bretagna, Starmer punta sulle rinnovabili: “Unica via per controllare i prezzi dell’energia”

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha sottolineato che le energie rinnovabili rappresentano «l’unica via» per ridurre i costi dell’energia. Intervenendo al Question Time in Parlamento, Starmer ha precisato che petrolio e gas continueranno comunque a far parte del mix energetico per gli anni a venire.

Sulla questione delle trivellazioni nel Mare del Nord, il primo ministro ha chiarito che le decisioni spettano al Ministro dell’Energia, in un contesto segnato da forti critiche della leader dell’opposizione Kemi Badenoch. L’obiettivo, ha spiegato Starmer, resta garantire stabilità dei prezzi e sicurezza energetica puntando sulle fonti rinnovabili.

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