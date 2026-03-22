Energia, UE difende l’ETS: aiuti mirati contro il caro prezzi
di R.S.
Parallelamente, UE lavora a una revisione dell’ETS entro luglio 2026, che dovrebbe rendere il sistema più flessibile senza comprometterne la funzione
L’Unione Europea conferma il ruolo centrale dell’ETS nella strategia climatica, nonostante le pressioni di alcuni Paesi per modificarlo. Dal vertice dei leader europei emerge una linea chiara: il sistema delle quote di carbonio “funziona” e resterà pilastro della transizione energetica.
La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha ribadito che l’ETS ha contribuito a ridurre il consumo di gas e la dipendenza dai combustibili fossili. Una posizione condivisa da Paesi come Francia e Germania.
La recente crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente ha però costretto Bruxelles ad aprire a interventi immediati. L’obiettivo è contenere l’aumento dei prezzi con misure “temporanee e su misura”, tra cui maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato, interventi sui costi delle reti e possibili riduzioni fiscali sull’elettricità.
Sul fronte italiano, resta aperto il dialogo sul decreto bollette: la Commissione si è detta disponibile a valutare soluzioni specifiche per il Paese, riconoscendo la necessità di affrontare nel breve periodo le criticità nazionali.
Parallelamente, l’UE lavora a una revisione dell’ETS entro luglio 2026, che dovrebbe rendere il sistema più flessibile senza comprometterne la funzione. Tra le ipotesi, l’estensione delle quote gratuite per le industrie energivore e nuove risorse per la transizione, come un fondo dedicato alla decarbonizzazione.
Nonostante le tensioni politiche, la linea europea resta orientata a difendere il mercato del carbonio come strumento chiave per ridurre le emissioni, incentivare gli investimenti e garantire maggiore autonomia energetica nel lungo periodo.
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