Caro benzina: il decalogo dell’Agenzia Energia per risparmiare carburante

Per contrastare il caro carburanti, l’Agenzia Internazionale dell’Energia propone un decalogo rivolto a governi, imprese e cittadini. Tra le misure principali: più smart working, meno voli aerei e riduzione dei limiti di velocità in autostrada.

Il piano nasce dalle tensioni in Medio Oriente e dal rialzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile, che rischia di far aumentare ulteriormente prezzi di benzina, diesel e bollette. Secondo l’Agenzia, intervenire sulla domanda è essenziale, perché le sole misure sull’offerta non bastano.

Tra le soluzioni: incentivare il trasporto pubblico, introdurre targhe alterne nelle città, promuovere car sharing e guida efficiente, oltre a migliorare la manutenzione dei veicoli. Si suggerisce anche di limitare i voli quando esistono alternative e di adottare pratiche domestiche più efficienti, come la cottura elettrica.

L’obiettivo è ridurre rapidamente i consumi e contenere l’impatto economico della crisi energetica, evitando effetti più gravi su famiglie e imprese.

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