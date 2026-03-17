Paesaggio e energia: la sfida di accettare il cambiamento verso le rinnovabili

Meglio le ciminiere o pale e pannelli? La domanda, solo in apparenza estetica, nasconde una scelta cruciale: il paesaggio non è immutabile, ma il risultato delle trasformazioni umane. La transizione energetica prova oggi a guidarne una nuova evoluzione, necessaria per affrontare la crisi climatica.

Secondo Legambiente, fermarsi a una valutazione puramente estetica rischia di essere miope: l’uso dei combustibili fossili sta già modificando clima, ecosistemi e lo stesso paesaggio che si vorrebbe difendere. Per questo il concetto di “bellezza” va ampliato, includendo il valore della vita e della sostenibilità.

La scelta tra modelli energetici diventa così anche culturale: da una parte sistemi legati alle fonti fossili, dall’altra forme che si integrano con gli elementi naturali, come vento e sole. In questa prospettiva, la transizione verso le rinnovabili non è solo necessaria, ma inevitabile.

Ciò non significa rinunciare alla tutela del territorio: impianti eolici e fotovoltaici devono essere progettati con attenzione, coinvolgendo le comunità locali e rispettando le caratteristiche dei luoghi. Tuttavia, rinviare il cambiamento significherebbe aggravare gli effetti del cambiamento climatico.

Il nodo centrale resta quindi l’accettazione sociale della trasformazione del paesaggio: ogni territorio è chiamato a fare la propria parte nella riduzione delle emissioni. Una responsabilità condivisa, indispensabile per costruire un futuro sostenibile.

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