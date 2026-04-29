Batterie e riciclo: la sfida strategica per ridurre la dipendenza dai minerali critici

Il riciclo delle batterie si sta affermando come una leva fondamentale per ridurre la pressione sui minerali critici e contenere l’impatto ambientale legato all’estrazione. Tra il 2017 e il 2023 i brevetti nel settore sono cresciuti del 42%, con una netta predominanza delle aziende asiatiche. Tuttavia, secondo Fatih Birol, con politiche mirate e un’innovazione ben indirizzata, anche l’Europa può ritagliarsi un ruolo centrale.

La sfida oggi è accelerare lo sviluppo di tecnologie per il recupero delle materie prime critiche, diminuendo la dipendenza dalle attività estrattive. Aziende, università e centri di ricerca stanno intensificando gli sforzi, anche alla luce del previsto aumento, a partire dalla metà degli anni 2030, delle batterie al litio e di altri sistemi giunte a fine ciclo di vita.

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