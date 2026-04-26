Camminare e produrre energia: la città dove ogni passo alimenta il futuro

In alcune città del mondo, il futuro non è più solo un’idea: si costruisce passo dopo passo. Letteralmente. Ogni movimento dei pedoni può diventare una fonte di energia elettrica, trasformando un gesto quotidiano come camminare in un contributo concreto alla sostenibilità urbana.

Il progresso tecnologico ha portato alla nascita di metropoli sempre più imponenti, tra centri commerciali vastissimi, grattacieli futuristici e hotel automatizzati da sistemi robotici. Tuttavia, questa crescita non sempre ha camminato insieme al rispetto per l’ambiente. Per questo, oggi si cercano soluzioni capaci di rendere le città non solo più efficienti, ma anche più sostenibili.

Tra queste idee innovative c’è quella di una pavimentazione intelligente in grado di catturare l’energia del movimento umano. In pratica, camminando non si consuma soltanto energia: la si produce.

Un progetto che sembrava fantascienza, ma che è già realtà in diverse sperimentazioni urbane. Esistono infatti sistemi capaci di trasformare l’energia cinetica dei passi in elettricità, poi accumulata e riutilizzata per alimentare luci, dispositivi e infrastrutture cittadine. Così, anche una semplice passeggiata può contribuire alla produzione di energia pulita.

La tecnologia più conosciuta in questo campo è quella sviluppata da Pavegen, azienda britannica fondata dal designer Laurence Kemball-Cook. L’idea nasce nel 2009: creare mattonelle speciali in grado di generare energia ogni volta che vengono calpestate. Queste superfici si abbassano leggermente sotto il peso dei passi e, grazie a un sistema di magneti e bobine, trasformano il movimento in elettricità.

Ogni singolo passo produce una piccola quantità di energia, sufficiente ad alimentare un lampione LED per alcuni secondi. Ma in luoghi ad alta frequentazione come stazioni, aeroporti o aree pedonali, il potenziale diventa molto più rilevante.

Con le versioni più recenti della tecnologia, l’efficienza è aumentata in modo significativo rispetto ai primi prototipi, rendendo sempre più concreta l’idea di città che si alimentano anche grazie al movimento delle persone.

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