Fivers cresce ancora e scommette sull’energia: fatturato oltre i 20 milioni nel 2025

Continua il percorso di espansione di Fivers, che nel 2025 ha superato per la prima volta i 20 milioni di euro di fatturato, confermando un trend di crescita a doppia cifra ormai consolidato da cinque anni consecutivi.

La law firm, scrive MF, guarda ora con decisione al settore energetico, individuato come uno dei principali driver di sviluppo nei prossimi anni. Una scelta strategica che si inserisce in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche — in particolare il conflitto in Medio Oriente — e da una crescente urgenza nella transizione verso modelli energetici più sostenibili e indipendenti.

Secondo il co-managing partner Di Carlo, il risultato raggiunto rappresenta non solo un traguardo economico, ma anche la conferma della solidità del posizionamento dello studio in ambiti ad alta complessità normativa e in forte evoluzione, come quello dell’energia.

Il settore energetico, infatti, è oggi al centro di profonde trasformazioni: dalla spinta sulle rinnovabili alla ridefinizione delle regole di mercato, fino agli investimenti in infrastrutture e sicurezza degli approvvigionamenti. Tutti ambiti in cui cresce la domanda di consulenza legale specializzata, sia da parte delle imprese sia degli investitori.

In questo scenario, Fivers punta a rafforzare ulteriormente le proprie competenze, accompagnando clienti italiani e internazionali nei processi legati alla transizione energetica, alla sostenibilità e all’innovazione.

Il superamento della soglia dei 20 milioni segna dunque una tappa significativa nel percorso dello studio, che mira a consolidare la propria crescita facendo leva su uno dei settori più strategici e dinamici dell’economia globale.

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