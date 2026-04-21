Bruxelles accelera sulla transizione: piano da 660 miliardi l’anno per energia più economica e pulita

La Commissione europea punta a ridurre il peso del caro-energia con una nuova strategia che mobilita fino a 660 miliardi di euro l’anno entro il 2030. Il piano, denominato AccelerateEU, mira a rendere l’elettricità più competitiva del gas attraverso meno tasse, più coordinamento tra Stati e forti investimenti nelle rinnovabili.

Nel 2025 l’Unione europea ha speso oltre 336 miliardi di euro per importazioni energetiche, cifra aggravata dalle tensioni geopolitiche e dal recente conflitto in Medio Oriente. Una vulnerabilità strutturale che Bruxelles vuole trasformare in opportunità, spingendo verso un sistema energetico più autonomo e pulito.

Il cuore del piano è finanziario: servono ingenti investimenti pubblici e privati. La Commissione stima un fabbisogno da 660 miliardi l’anno, puntando però a mobilitare anche capitali privati per oltre 12 mila miliardi di euro oggi poco utilizzati nei progetti della transizione.

Tra le misure previste: riduzione della fiscalità sull’elettricità, incentivi ai consumi efficienti, rafforzamento delle reti e maggiore integrazione tra mercati energetici europei. Centrale anche il ruolo delle banche pubbliche e di un nuovo vertice europeo sugli investimenti green previsto nel 2026.

Il piano insiste inoltre sul coordinamento tra Stati membri per gestire emergenze energetiche, dagli stoccaggi di gas alle scorte petrolifere, fino alla sicurezza degli approvvigionamenti strategici come il carburante per l’aviazione, spesso dipendente dalle rotte dello Stretto di Hormuz.

Un cambio di passo che, secondo Bruxelles, non riguarda solo l’ambiente ma anche competitività economica e sicurezza energetica dell’intero continente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.