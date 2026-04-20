Gandolfo accelera sulla transizione energetica: piano da 80 milioni tra rinnovabili e rete carburanti

Dal gasolio agricolo delle origini a una piattaforma energetica integrata. Il gruppo Gandolfo avvia una nuova fase di sviluppo con un piano di investimenti da 80 milioni di euro, puntando su diversificazione e presenza nazionale.

Il progetto, scrive il Sole24Ore, prevede un’espansione significativa nel Nord Italia, dove – insieme a EOS – il gruppo guiderà il rilancio di una rete di oltre 200 impianti carburanti (ex Europam), con un’operazione da circa 50 milioni di euro tra Piemonte, Liguria e altre regioni. Un passaggio che segna il salto dimensionale dell’azienda, storicamente radicata in Sicilia.

Parallelamente nasce Gan Energia, società dedicata alla vendita di luce e gas, già attiva dal 2025 e orientata a un modello di “bollette pulite”: tariffe trasparenti, prezzi fissi e rapporto diretto con i clienti. Un’iniziativa che riflette la strategia del gruppo di affiancare al core business tradizionale nuove attività legate all’energia.

La trasformazione riguarda anche le rinnovabili e i biocarburanti. Gandolfo ha acquisito un impianto fotovoltaico a Castellammare del Golfo, destinato a coprire parte del fabbisogno energetico aziendale, e sta investendo sull’HVO, carburante a basse emissioni, oltre che su infrastrutture per la mobilità elettrica e soluzioni tecnologiche per ottimizzare la logistica.

Il percorso di crescita si accompagna anche a una riorganizzazione societaria con la creazione di una holding benefit, orientata a obiettivi ambientali e sociali oltre che economici.

La strategia del gruppo punta così a coniugare tradizione e innovazione, mantenendo il business dei carburanti ma ampliandolo verso un modello energetico più sostenibile e integrato, in linea con le sfide della transizione e della sicurezza energetica.

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