Forum Duezerocinquezero 2026, a Padova sul tavolo energia e innovazione

Si è conclusa a Padova la quinta edizione del Forum Duezerocinquezero 2026, che per tre giorni ha riunito imprese, istituzioni ed esperti sui temi dell’energia, della sostenibilità e dell’innovazione. Con oltre 250 partecipanti al giorno e più di 100 relatori, l’evento si conferma un punto di riferimento nel dibattito nazionale sulla transizione energetica.

Tra i temi centrali, l’autonomia energetica e il ruolo delle infrastrutture. Protagonista anche il gruppo Hera, con l’intervento di Carlo Andriolo, che ha evidenziato l’impegno verso la decarbonizzazione e l’obiettivo di emissioni zero entro il 2050. Accanto alla riduzione delle emissioni, è emersa la necessità di rendere le reti più resilienti agli effetti del cambiamento climatico.

Spazio anche alla riqualificazione edilizia sostenibile, con Massimo Nissoli che ha presentato il modello “One Stop Shop”, sviluppato da Harley&Dikkinson nell’ambito del progetto Parma 2030, in collaborazione con Crédit Agricole e il Comune di Parma.

A chiudere la manifestazione è stato Matteo Corbo, che ha sottolineato il valore del confronto tra pubblico e privato. Dal forum emerge un messaggio chiaro: la transizione energetica richiede visione, investimenti e politiche stabili, oltre a una collaborazione concreta tra tutti gli attori coinvolti.

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