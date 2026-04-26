Cinema e natura, il Premio Dolomiti Energia va a “The Road to Patagonia”

Il film “The Road to Patagonia” di Matty Hannon (Australia, 2024, 90 minuti) è il vincitore del Premio Dolomiti Energia, uno dei quattordici riconoscimenti speciali assegnati nell’ambito del Festival da associazioni ed enti partner tramite giurie indipendenti.

Istituito da Dolomiti Energia, il riconoscimento valorizza la forza degli elementi naturali — sole, acqua e vento — che, trasformandosi in energia vitale, diventano simbolo di un rapporto armonico e duraturo tra uomo e ambiente. L’obiettivo è premiare l’opera capace di raccontare al meglio il legame tra energia e natura nei suoi diversi contesti.

“Premiamo il cinema che sa raccontare la montagna e le sue sfide come luoghi carichi di energia naturale, simbolo di forza e trasformazione nel rapporto umano”, si legge nella motivazione della giuria, composta da Silvia Arlanch, Clara Mazzi, Chiara De Pol e Sofia Farina.

Il Premio Dolomiti Energia nasce per evidenziare la connessione tra l’energia che attraversa i paesaggi e quella che muove le persone, premiando il film che meglio interpreta il rapporto tra energia naturale ed energia interiore. The Road to Patagonia si distingue per la sua intensità e autenticità, intrecciando il viaggio fisico con una profonda riflessione personale.

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