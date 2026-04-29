Fotovoltaico e comunità energetiche: nuovo impianto Greenvolt nel Comasco

Greenvolt Next Italia ha realizzato un nuovo impianto fotovoltaico in provincia di Como, destinato a entrare nella Comunità energetica rinnovabile e solidale del Lario. L’installazione si trova sul tetto della Benati Enrico Torneria Metalli, nel comune di Cucciago.

L’impianto ha una potenza di picco di quasi 100 kW (99,55 kW) ed è composto da 181 moduli fotovoltaici SunPower P7-550 distribuiti su una superficie di circa 500 metri quadrati. La produzione annua stimata è di 119.460 kWh, con un risparmio di circa 26 tonnellate di CO₂.

Con questo progetto, Greenvolt Next Italia rafforza la propria presenza nel Paese, dove ha già sviluppato circa 800 impianti per una capacità complessiva superiore a 200 MW. Secondo il presidente Mitia Cugusi, iniziative di questo tipo dimostrano come la transizione energetica possa partire direttamente dai siti produttivi, generando benefici ambientali, economici e sociali per il territorio.

Dalla parte dell’azienda ospitante, l’investimento rappresenta un passo verso l’autonomia energetica e l’integrazione della sostenibilità nei processi industriali, con l’adesione alla comunità energetica come naturale evoluzione verso un modello di condivisione dell’energia a livello locale.

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