Fotovoltaico e comunità energetiche: nuovo impianto Greenvolt nel Comasco
di R.S.
Con questo progetto, Greenvolt Next Italia rafforza la propria presenza nel Paese, dove ha già sviluppato circa 800 impianti
Greenvolt Next Italia ha realizzato un nuovo impianto fotovoltaico in provincia di Como, destinato a entrare nella Comunità energetica rinnovabile e solidale del Lario. L’installazione si trova sul tetto della Benati Enrico Torneria Metalli, nel comune di Cucciago.
L’impianto ha una potenza di picco di quasi 100 kW (99,55 kW) ed è composto da 181 moduli fotovoltaici SunPower P7-550 distribuiti su una superficie di circa 500 metri quadrati. La produzione annua stimata è di 119.460 kWh, con un risparmio di circa 26 tonnellate di CO₂.
Con questo progetto, Greenvolt Next Italia rafforza la propria presenza nel Paese, dove ha già sviluppato circa 800 impianti per una capacità complessiva superiore a 200 MW. Secondo il presidente Mitia Cugusi, iniziative di questo tipo dimostrano come la transizione energetica possa partire direttamente dai siti produttivi, generando benefici ambientali, economici e sociali per il territorio.
Dalla parte dell’azienda ospitante, l’investimento rappresenta un passo verso l’autonomia energetica e l’integrazione della sostenibilità nei processi industriali, con l’adesione alla comunità energetica come naturale evoluzione verso un modello di condivisione dell’energia a livello locale.
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