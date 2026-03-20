Caro energia e petrolio: lavori stradali fino al +50%, allarme paralisi

Il forte aumento di petrolio ed energia sta facendo impennare i costi dei lavori stradali, con rincari fino al 50%. In 20 giorni il bitume è salito fino a +47% (circa 200 euro a tonnellata) e il costo dell’energia, in particolare del metano, è quasi raddoppiato.

L’allarme arriva da Siteb, che ha scritto al ministro Salvini chiedendo misure urgenti per evitare il blocco del settore. Le imprese rischiano infatti di non riuscire a sostenere i costi, con possibili stop ai cantieri e crisi aziendali.

Tra le richieste: compensazioni straordinarie, aggiornamento dei prezzi negli appalti e revisione dei meccanismi di adeguamento. Senza interventi, avverte l’associazione, sono a rischio produzione, occupazione e tempi dei lavori, con possibili effetti anche sulla sicurezza stradale.

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