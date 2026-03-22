Energia, Bruxelles punta sulle rinnovabili

La transizione energetica resta la via principale per garantire sicurezza e stabilità all’Europa. È quanto ribadito dal Consiglio europeo riunito a Bruxelles il 19 marzo, con al centro del dibattito la crisi energetica legata al conflitto in Iran.

I leader europei hanno sottolineato che lo sviluppo delle energie rinnovabili è la strategia più efficace per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e contenere la volatilità dei prezzi. Allo stesso tempo, è stato chiesto alla Commissione europea di intervenire nel breve periodo con misure temporanee e mirate per sostenere famiglie e imprese, senza compromettere il funzionamento del mercato.

Resta centrale il ruolo dell’ETS, confermato come pilastro delle politiche climatiche europee. Una posizione che esclude, di fatto, ipotesi di sospensione del sistema e mette in discussione alcune proposte italiane sul decreto bollette, ora oggetto di confronto con Bruxelles.

Secondo Matteo Leonardi, le misure emergenziali devono restare coerenti con gli obiettivi di lungo periodo, puntando su investimenti e competitività. In caso contrario, il rischio è di non offrire risposte efficaci alla crisi, con ricadute su famiglie e imprese.

Nel medio termine, l’UE lavorerà a una revisione dell’ETS entro luglio 2026, con l’obiettivo di ridurre la volatilità del prezzo del carbonio senza indebolire il sistema. La presidente Ursula von der Leyen ha inoltre annunciato un nuovo fondo da 30 miliardi di euro per sostenere la decarbonizzazione delle imprese, finanziato attraverso le quote ETS.

La linea europea resta quindi chiara: affrontare l’emergenza energetica senza rinunciare alla transizione verde.

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