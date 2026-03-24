Ora legale permanente, il Parlamento riapre il dossier: verso l’addio al cambio stagionale

orna al centro del dibattito politico italiano il tema dell’ora legale permanente. In questi giorni di fine marzo 2026, la Camera dei Deputati ha avviato un esame approfondito per valutare se e come l’Italia possa adottare in modo definitivo l’ora legale, superando il tradizionale passaggio stagionale tra ora solare e ora legale.

Si tratta di una questione discussa da anni anche a livello europeo, ma finora rimasta senza una decisione definitiva. Ora, però, il Parlamento italiano sembra intenzionato a riaccendere concretamente il confronto, analizzando gli effetti che una scelta simile potrebbe avere su economia, consumi energetici, salute e abitudini quotidiane dei cittadini.

L’ipotesi allo studio è quella di mantenere tutto l’anno l’orario estivo, eliminando così il doppio cambio delle lancette che avviene ogni anno in primavera e in autunno. Una misura che, secondo i sostenitori, porterebbe benefici soprattutto in termini di risparmio energetico e maggiore sfruttamento della luce naturale nelle ore serali.

Dall’altra parte, non mancano le perplessità. Alcuni esperti sottolineano possibili effetti negativi sui ritmi biologici, soprattutto nei mesi invernali, quando l’alba arriverebbe più tardi. Proprio per questo, il percorso parlamentare si preannuncia articolato e destinato a coinvolgere diversi ambiti, dalla scienza all’economia.

Dopo anni di stallo, il ritorno del tema nell’agenda della Camera rappresenta un segnale politico importante: la possibilità di dire addio al cambio dell’ora, pratica ormai consolidata, non è più soltanto teorica ma torna ad essere una prospettiva concreta per il Paese

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