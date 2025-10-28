Governo e Rotary insieme per inclusione disabili, due genovesi tra i firmatari dell'intesa

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il Rotary hanno firmato oggi un protocollo d’intesa nella sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avviando una collaborazione su progetti di rilevanza sociale per promuovere i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità.





L’accordo mira a sostenere, a livello nazionale e territoriale, iniziative ispirate alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e guidate dalla Carta di Solfagnano, con l’obiettivo di favorire la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, valorizzando autonomia, talenti e competenze.





“I Rotary svolgono da sempre un lavoro prezioso sul territorio, con particolare attenzione all’inclusione e all’accessibilità – ha spiegato Locatelli –. Con questo protocollo vogliamo condividere progetti che mettano al centro le potenzialità di ogni persona e continuare a promuovere un cambio di prospettiva, sostenuto anche dalla riforma in corso”.





Il protocollo è stato firmato per il Distretto 2032, che riunisce i Rotary Club di Liguria e basso Piemonte, dal Governatore Luigi Gentile, dal DGE Fortunato Crovari e dal DGN Stefano Termanini. “Un passo importante per rispondere ai bisogni delle comunità e promuovere percorsi di autonomia, partecipazione e valorizzazione dei talenti”, hanno commentato i rappresentanti del Rotary.

