Golf Rapallo, successo per Luisiana a coppie: Massimiliano Monti e il figlio Leonardo vincono il primo premio netto

Una giornata perfetta ha fatto da cornice oggi alla gara Luisiana a coppie al Circolo Golf e Tennis Rapallo. La gara nata per volontà di Ufficiostile che insieme a Frezza e Pallavicino & Friends, associazione culturale nata dalla volontà del Principe Antonio Domenico Pallavicino ha creato una bella sinergia per promuovere l’evento.

Vincono il primo premio netto Massimiliano Monti e suo figlio Leonardo, realizzando ben 51 punti; a distanza di un solo punto seguono la coppia composta da Maddalena Passi Pinciroli e Gianluca Lo Bue. Chiudono al terzo posto - parità di punti rispetto la coppia che li precede, Antonella Piazza e Luciano Ricordini.

Il primo premio lordo - infine - viene assegnato a Davide Scarrone e Cristofolo Kielland, che realizzano 46 punti.

“Siamo qui per difendere e valorizzare le eccellenze della nostra regione, come il Golf Club di Rapallo, stimato in tutto il mondo”. Con queste parole il principe Domenico Pallavicino ha ribadito il sostegno di Pallavicino & Friends alla gara disputata oggi nel prestigioso circolo ligure.

“La nostra realtà nasce per affiancare, con maggiore libertà, eventi sportivi e iniziative territoriali, accanto a quelle culturali già promosse dalla Fondazione Pallavicino – ha spiegato – anche lo sport è cultura”.

Riflettendo sull’evoluzione del golf, Pallavicino ha ricordato: “Una volta era considerato uno sport elitario, oggi è più accessibile, aperto ai giovani e non più solo appannaggio dei miliardari. È giusto che sia così”.

Tra i progetti futuri anche l’approdo a Roma per nuove iniziative e la volontà di continuare a sostenere eventi che uniscano sport, cultura e comunità.

“Con Pallavicino ‘& Friends’ possiamo occuparci più liberamente di sport ed eventi meno legati alla cultura – spiega Claudio Senzioni presidente della Pallavicino & Friends– mentre la fondazione resta attiva sul fronte culturale”.

Tra le prossime iniziative, la donazione di un pianoforte rosso Ferrari all’aeroporto di Genova e nuovi appuntamenti estivi a Portofino.

L’idea di sostenere questa gara di golf nasce dall’esperienza maturata negli anni con eventi come il Trofeo del Consolato di Monaco: “Oggi come reggente del Consolato non posso organizzare direttamente manifestazioni, ma con ‘Pallavicino & Friends’ possiamo continuare a sostenere iniziative legate al territorio”.

“Il golf di Rapallo è davvero unico, siamo contenti di essere qui. Con Pallavicino & friends grande sinergia. Oggi abbiamo donato ai vincitori alcuni dei nostri articoli e siamo assolutamente contenti averlo fatto perché riteniamo che prima debbano provarli i nostri clienti, spiega Giuseppe Mille Area Manager Italia Ufficio stile.

Le parole del presidente del circolo - “Abbiamo un numero importante di tesserati, intorno ai 900. Siamo nei primi 10 circoli d’Italia. Siamo pronti ad accoglierli visitatori piu internazionali. Il golf è cambiato molto e chiunque si può apprestare a farlo, non ci sono limiti d’età. Il circolo sta per compiere 100 anni un grande traguardo”, spiega Attilio Riola.

“Una formula accattivante, che permette ai giocatori di divertirsi e alternarsi – ha spiegato il direttore del circolo Fabrizio Pagliettini – e che oggi ha goduto anche di condizioni meteo ideali, con un campo in ottime condizioni nonostante una stagione molto piovosa”.

Alta l’affluenza, 150 partecipanti grazie anche a una macchina organizzativa collaudata “che coniuga sport, socialità e attenzione per i dettagli”. L’evento si è concluso con estrazioni a premi e un cocktail finale.

La stagione del club proseguirà con appuntamenti di alto livello, tra cui spicca l’apertura del nuovo green della buca 3 e la 24ª edizione dello Shipping Pro-Am, organizzata da Stefano Messina. Tra i ritorni più attesi, quello di Patek Philippe. “Siamo pronti a rappresentare ancora una volta il golf italiano nel migliore dei modi”, ha concluso il direttore.

Quello che i promotori vogliono condividere come messaggio é anche quello di un golf nuovo, per abbattere muri di un passato che lo vedeva unicamente come uno sport elitario. Oggi si punta invece alla socialità e all’inclusivita e il golf é uno degli sport più accessibili alla disabilità, un dato che non tutti conoscono.

“Il golf è cambiato: oggi è uno sport aperto a tutti, inclusivo, accessibile anche alle persone con disabilità e alle fasce più deboli. È questa la chiave del golf del futuro”, spiega il direttore del Golf Club Rapallo, sottolineando l’evoluzione.

La trasformazione risponde anche a esigenze concrete: “I club devono sostenersi e l’apertura a nuovi pubblici è un’opportunità”.

Dai bambini di 6 anni agli over 90 che percorrono ancora dieci chilometri immersi nel verde, il golf diventa così uno sport “per la vita”, con tariffe flessibili e attività settimanali pensate per tutti.

“Invito chiunque abbia curiosità a varcare la soglia di un circolo: troverà un ambiente pronto ad accoglierlo e a rispondere a ogni esigenza”.

