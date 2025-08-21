Golf, il Circolo Rapallo al campionato nazionale ragazzi a squadre

Dal 22 al 24 agosto il Campionato Nazionale Ragazzi a Squadre – Trofeo Emilio Pallavicino approda al prestigioso Circolo Golf Olgiata. Trentacinque team, ciascuno composto da 4 titolari e fino a 3 riserve, si sfideranno su 54 buche, con l’obiettivo di conquistare il titolo.





ll Circolo Golf e Tennis Rapallo si schiera con una squadra giovane di talenti locali che ben fanno sperare. La squadra capitanata dal maestro professionista Simone Brizzolari è composta da Emanuele Galeppini, Gabriele Gattiglia, Edoardo Scannapieco e Leonardo Monti.





La squadra da battere sarà Roma Acquasanta, forte del titolo vinto l’anno scorso, ma il Lazio in generale, forte dei successi recenti di Olgiata (2023) e Marco Simone (2022), si presenta come la regione dominante in questo torneo.





Oltre al titolo, la competizione offre un’importante opportunità: le prime 21 squadre si assicureranno un posto per l’edizione del 2026, mentre le altre dovranno passare dal Torneo di Qualifica. L’evento sarà una vetrina per il futuro del golf italiano, con un campo impeccabile pronto ad accogliere i migliori giovani talenti.

