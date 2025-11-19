Sport

Golf, gara "Nastro Rosa" per la Lilt al Circolo di Rapallo

di Redazione

SettimoLink

Il 22 novembre, al circolo Golf e Tennis di Rapallo, si svolgerà la gara Nastro Rosa per la Lilt.



Tags:

golf rapallo

