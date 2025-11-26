GNV Virgo, prima nave a GNL della compagnia: a Genova il 4 dicembre il primo rifornimento a bioGNL

GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, ha annunciato per giovedì 4 dicembre 2025 il primo rifornimento a bioGNL della GNV Virgo, la nuova unità appena entrata in flotta e la prima della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto. L’appuntamento è fissato alle 10:30 al Terminal Traghetti del Porto di Genova.





L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Axpo, rappresenta un passaggio simbolico e concreto nel percorso di transizione energetica del settore marittimo. Il rifornimento sarà infatti il primo di GNL mai effettuato nel porto di Genova, segnando un momento storico per la logistica e per le strategie di decarbonizzazione del comparto.





All’evento sono previsti gli interventi dei vertici di GNV e Axpo, insieme ai rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e a esponenti delle istituzioni locali e nazionali. La fase operativa del rifornimento verrà trasmessa in diretta a bordo della nave.

