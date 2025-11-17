GNV premiata al Ferry Shipping Summit 2025 per la nuova campagna “Ogni istante del viaggio conta”
di R.S.
La campagna interpreta il viaggio come un momento da vivere con comfort, sicurezza e autenticità
GNV ha ricevuto il Marketing Year Award al Ferry Shipping Summit 2025, il nuovo riconoscimento dedicato agli operatori che hanno saputo innovare il rapporto con i passeggeri attraverso strategie di brand, comunicazione e qualità del servizio.
La compagnia è stata premiata per il progetto di rebranding e riposizionamento sviluppato insieme a Dentsu Creative, fondato sul payoff “Ogni istante del viaggio conta”, che valorizza l’esperienza di viaggio e l’attenzione alle persone.
La campagna interpreta la traversata come un momento da vivere con comfort, sicurezza e autenticità. Il riposizionamento si traduce in azioni concrete: più attenzione al servizio, investimenti in puntualità e digitalizzazione, nuovi standard di comfort e sicurezza.
Il premio conferma la solidità della visione strategica di GNV e rafforza la sua reputazione internazionale.
