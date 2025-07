GNV celebra 10 anni di attività in Albania, oltre 1,25 mln di passeggeri trasportati

Si è tenuta a Durazzo, a bordo della nave GNV Antares, la celebrazione per i primi dieci anni di attività di GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, sulla linea Italia (Bari) – Albania (Durazzo) avviata nell’agosto 2015. A bordo erano presenti circa 100 ospiti tra clienti, partner commerciali e istituzioni, accolti da Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV, insieme a una delegazione del management GNV e al Comandante della nave Vito Malato.

Dal 2015 a oggi, GNV ha trasportato oltre 1.250.000 passeggeri tra Italia e Albania, affermandosi come uno degli operatori marittimi di riferimento su questa rotta. Nel 2024 si è rilevato un aumento significativo dei volumi, con una previsione di crescita del 6% nel 2025. La tendenza positiva è confermata anche dai risultati degli ultimi tre mesi – aprile, maggio e giugno – che segnano un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per l’estate 2025, la compagnia prevede di confermare questo andamento positivo.

L’Ambasciatore d’Italia a Tirana, S.E. Marco Alberti, ha dichiarato: "Il mare Adriatico unisce da sempre Italia ed Albania. Nei secoli, le navi hanno attraversato questo mare trasportando persone e merci. Da 10 anni, GNV attraversa questo mare, collegando le sue sponde e rendendo possibili rapporti sempre più intensi tra Italia ed Albania. Siamo un popolo di navigatori. Siamo un popolo che, da sempre, ha fatto del mare la sua “casa”. Complimenti a GNV per i suoi 10 anni e un ringraziamento per il servizio che svolge”.

"La Bari-Durazzo è una tratta molto importante per noi, perché completa le rotte da noi servite con una presenza strategica anche sull’Adriatico, non solo in un’ottica di presidio geografico, ma anche per il forte valore simbolico e di connessione tra le due sponde. Dieci anni fa siamo entrati in questo mercato con fiducia e visione, e oggi celebriamo un traguardo davvero molto significativo per tutta GNV. – ha dichiarato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV – Continuiamo a registrare una crescita costante su questo trade, grazie anche a una rete commerciale solida e capillare. Collaboriamo quotidianamente con circa 100 agenzie di viaggio albanesi per offrire soluzioni affidabili, comode e sempre in linea con le esigenze dei passeggeri. Anche il mercato turistico continua a crescere, con un flusso costante di visitatori internazionali: un contesto favorevole che ci incoraggia a investire e a migliorare continuamente la qualità del servizio offerto".

A operare attualmente sulla rotta Bari-Durazzo con cadenza giornaliera è GNV Antares, una nave che combina capacità e comfort, progettata per offrire un’esperienza di viaggio piacevole e funzionale.

“La nostra presenza oggi sottolinea il valore che attribuiamo a questa rotta. Bari–Durazzo è un collegamento chiave per il traffico tra Italia e Albania e, grazie a GNV Antares, siamo in grado di offrire un servizio regolare e affidabile.” Ha dichiarato Federico Berto, Albania Trade Manager di GNV. “La capacità della nave e la frequenza giornaliera ci consentono di gestire con efficienza flussi significativi di auto e merci, assicurando continuità e stabilità operativa.”

GNV Antares può ospitare circa 1700 passeggeri ed è dotata di 370 cabine, incluse sistemazioni pensate per chi viaggia con animali domestici. Gli spazi comuni comprendono una pizzeria, un ristorante, un’area self-service e uno snack bar, oltre a uno shop di bordo e un’area dedicata ai più piccoli. Il garage, con una capacità di 1800 metri lineari, consente l’imbarco di un elevato numero di veicoli, rispondendo alle esigenze di chi viaggia con mezzi propri, in coppia o in famiglia.

