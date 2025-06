Gnl, nel 2024 crescono consumi (+24,5%) e immatricolazioni

Nel 2024 sono aumentati i consumi totali di gas liquido in Italia (+24,5%), le stazioni di rifornimento (+11,3%) e le immatricolazioni dei mezzi pesanti a Gnl (+22,4%), che rappresentano però solo lo 0,5% del parco circolante totale. Sono i dati emersi nel corso dell'assemblea di Assogasliquidi che nell'occasione ha anche presentato un piano di rilancio del settore in 10 punti.

Ampie potenzialità - "Il Gnl/Biognl è un prodotto energetico imprescindibile per la politica energetica del nostro Paese e della più ampia strategia di decarbonizzazione - ricorda Matteo Cimenti presidente di Assogalisquidi-Federchimica - e non soltanto per i suoi impieghi nel trasporto stradale pesante dove è già molto diffuso e in quello marittimo destinato in breve tempo a crescere grazie alle infrastrutture in corso d'opera e agli interventi regolatori nello shipping. Anche nel suo utilizzo nell'industria e nelle utenze locali off-grid, infatti, ci sono ampie potenzialità di sviluppo".

Soluzioni operative - "Sia Gnl che Biognl sono in uso già oggi nei trasporti pesanti in molte realtà. E lo dimostra il caso più clamoroso: la Cina. Questo Paese, guida mondiale nella mobilità elettrica, ha scelto proprio il Gas naturale liquefatto per il trasporto pesante", spiega Costantino Amadei presidente del Gruppo GNL di Assogasliquidi-Federchimica. "Impiegare Gnl/Biognl significa ridurre le emissioni da subito, senza attendere tecnologie future ancora in fase sperimentale. Non si può più parlare di transizione lasciando fuori soluzioni già operative ed economiche".

Elementi novità - Tra i 10 punti del piano, una revisione urgente del regolamento comunitario sulle emissioni di co2 dei veicoli pesanti, l' introduzione - per almeno un triennio - di un credito di imposta strutturale per le spese connesse all'acquisto del carburante gnl/biognl; esentare dal pagamento della tassa automobilistica (bollo) i veicoli pesanti alimentati a gnl.

