Giustizia, Toti: "Santanchè colpevole e Salis innocente, la solita doppia morale della sinistra"

"La doppia morale della sinistra: Daniela Santanchè colpevole, Ilaria Salis innocente. Per me sono parimenti innocenti fino a prova contraria e fino a condanna passata in giudicato. Abbiamo per entrambe presunzione di innocenza. Noi, gli altri no". Così oggi sui social Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di Italia al Centro, riprendendo concetti già espressi ieri sera nel corso di un intervento a "DiMartedì" su La7.

"Qualcuno ha chiesto le dimissioni del ministro Santanchè - puntualizza Toti - che andrà in Parlamento e risponderà politicamente. Spero che la maggioranza parlamentare le respinga perché non sono sul suo operato politico ma su un’accusa non passata in giudicato".