Giuseppe Conte a Genova: "È tempo di programma, non di primarie”. Incontro con Salis
di Redazione
GENOVA - "Il perimetro del campo progressista sarà l'ultima cosa che andremo a definire, il perimetro è dato dall'adesione delle altre forze al progetto, dalla disponibilità dei compagni di viaggio e dal fatto che si possa costruire un progetto di cambiamento non una sommatoria di
istanze politiche o di partito, tutto il resto verrà dopo, è ovvio che la scelta sulle primarie verrà dopo, è il tempo del programma non delle primarie". Lo ribadisce il presidente del M5S Giuseppe Conte in visita a Genova a margine di un incontro con la sindaca Silvia Salis. "Dobbiamo costruire un progetto serio e progressista perché altrimenti non ci differenzieremo da un governo arrivato lì per amministrare e gestire il potere, noi invece dobbiamo cambiarlo questo Paese, la ragione per cui come M5S stiamo lavorando per dare un contributo insieme ai cittadini alla costruzione del
programma del campo progressista", sottolinea.
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