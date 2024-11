Giunta, Alessio Piana verso la vicepresidenza di Regione. Allo studio una staffetta con Fratelli d'Italia

Non sarà Marco Scajola, come ipotizzato in un primo momento, ma Alessio Piana il vicepresidente della Giunta regionale: il cambio in corsa è legato agli accordi sottoscritti ieri sera nel vertice di maggioranza che ha stabilito che sarà la Lega a intestarsi l'assessore di Savona. Manca ancora l'ufficialità ma l'ipotesi è parte integrante dello schema complessivo che ha consentito di superare l'impasse.

Staffetta - L'incarico di vicepresidente potrebbe non essere definitivo: i partiti si sono accordati per una sorta di staffetta, che vedrebbe iniziare la legislatura con Alessio Piana alla vicepresidenza, con un esponente di Fratelli d'Italia (con ogni probabilità Simona Ferro) che potrebbe subentrare in un momento successivo.

Gli assessori extra - Intanto Marco Bucci attende l'ok da parte del Governo per varare la norma che consentirà alle regioni più piccole (non solo la Liguria ma anche Marche e Abruzzo) di portare a nove il numero degli assessori: quando questa ipotesi sarà legge dello Stato il nuovo Governatore potrà inserire due figure extra nella squadra di Governo. L'accordo prevede che i due assessori siano uno della Lega (con ogni probabilità Alessandro Piana, ex vicepresidente facente funzioni della Regione e temporaneamente escluso da ogni incarico) e uno di Forza Italia.

Segretario d'aula - La figura del Consigliere segretario, che appartiene alla stessa squadra del presidente del Consiglio regionale (che con ogni probabilità sarà Stefano Balleari) e del vice (che sarà selezionato dalle opposizioni), sarà individuata tra gli esponenti di Forza Italia: secondo quanto appreso dalla nostra redazione dovrebbe trattarsi di Angelo Vaccarezza (ex totiano), mentre Carlo Bagnasco avrebbe optato (come del resto aveva annunciato fin dal primo momento) per il ruolo di capogruppo di Forza Italia.