Giugno da primato: energia solare la prima fonte in Europa

Il mese di giugno 2025 segna un traguardo storico per l’energia rinnovabile in Europa: per la prima volta, il solare ha superato tutte le altre fonti nella produzione elettrica del continente. Secondo i dati raccolti dal think tank Ember, il fotovoltaico ha coperto il 22,1% del fabbisogno energetico dell’Unione europea, superando persino il nucleare e staccando con decisione i combustibili fossili.

In almeno tredici Paesi membri, la produzione solare ha raggiunto livelli mai visti prima. Se ci si può aspettare che nazioni soleggiate come la Grecia tocchino punte elevate (in questo caso il 35%), colpisce il risultato dei Paesi Bassi, che hanno prodotto ben il 40,5% della loro energia grazie al sole. Un dato sorprendente, reso possibile da una combinazione di condizioni meteorologiche favorevoli e investimenti in infrastrutture di accumulo.

Ma non è solo il sole a brillare. Anche l’energia eolica ha registrato performance da primato, con il vento che ha generato il 16,6% dell’energia europea a maggio e il 15,8% a giugno — valori tra i più alti mai registrati dopo mesi di risultati altalenanti.

Sul fronte opposto, quello delle fonti fossili, il carbone continua la sua parabola discendente. Germania e Polonia, i due Paesi che tradizionalmente ne fanno maggior uso, hanno segnato i loro minimi storici: rispettivamente 12,4% e 42,9%. E a livello europeo, la quota di energia prodotta dal carbone è scesa dal già basso 8,8% di giugno 2024 al 6,1% di quest’anno.

In sintesi, giugno 2025 non è stato solo un mese di sole e vento, ma un momento cruciale per la transizione energetica europea — un passo concreto verso un futuro più sostenibile, che potrebbe fare scuola nel resto del mondo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.