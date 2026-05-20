Giro d'Italia a Chiavari, Messuti: "Dipendesse da me firmerei subito per riaverlo"
di Luca Pandimiglio - Stefano Rissetto
"Eventi come questo fanno da traino e ricordano quanto lo sport sia fondamentale nella vita delle persone, a ogni età”
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