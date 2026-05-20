Federgolf Liguria e Distretto Rotary 2032 insieme a Rapallo per promuovere l’inclusione con il progetto Golf4Autism

Una giornata all’insegna dello sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione sociale. Si è svolto lo scorso 20 maggio, presso il Circolo Golf e Tennis Rapallo, l’evento promosso dal Distretto 2032 del Rotary International e dalla Delegazione Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf, con

l’obiettivo di avvicinare al golf anche i ragazzi con disabilità, valorizzandone il ruolo educativo e sociale.

Nel corso dell’iniziativa, il Governatore del Distretto Rotary 2032, Luigi Gentile, ha sottolineato il costante impegno del Rotary a favore delle persone più fragili, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della disabilità, in linea con le recenti collaborazioni istituzionali per la promozione dei diritti e della partecipazione attiva delle persone con disabilità. Da anni, inoltre, il Distretto promuove, sotto la guida di Giuseppe Mosci, il circuito “Rotary D2032 Golf Cup”,

coinvolgendo i circoli di Liguria e basso Piemonte in iniziative solidali e di raccolta fondi, a conferma di una consolidata attenzione ai progetti di responsabilità sociale.

Parallelamente, la Delegazione Liguria della Federgolf, guidata da Roberto Damonte, porta avanti un articolato programma volto a rendere il golf sempre più accessibile e inclusivo. In questo contesto si inserisce il progetto “Golf Oltre Ogni Barriera”, iniziativa che promuove pari opportunità e partecipazione attraverso attività sul campo, incontri con atleti paralimpici e competizioni dedicate, con l’obiettivo di affermare la Liguria come polo di eccellenza per il golf paralimpico anche a livello internazionale, quest’anno saranno ospitati nel mese di luglio di Campionati Europei a Squadre per Disabili.

Dopo l’eredità lasciata dalla Ryder Cup di Roma 2023, la Federazione Italiana Golf ha inoltre rafforzato il proprio impegno sociale attraverso il programma “Golf4Autism”, nato per favorire l’inclusione e la socializzazione dei giovani con disturbi dello spettro autistico grazie a percorsi sportivi dedicati e attività sul campo e questo è il primo appuntamento in Liguria.

L’evento, ospitato dal Circolo Golf e Tennis Rapallo presieduto da Attilio Riola e patrocinato dal Panathlon Chiavari Tigullio, è stato diretto dalla professionista di golf Chiara Brizzolari e ha visto inoltre la partecipazione di Cristiano Berlanda, atleta della nazionale paralimpica italiana e testimonial del progetto regionale.

“Lo sport riesce a veicolare messaggi importantissimi e permette a tantissimi giovani atleti di sperimentare e crescere in un contesto sicuro e formativo - commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. L’evento odierno, volto a diffondere la pratica del golf a favore dei ragazzi più fragili, si pone in continuità con una lunga serie di iniziative che rendono la nostra regione un vero punto di riferimento nazionale nella promozione

dell’accostamento fra attività motoria, inclusione e condivisione. Ringrazio la Federgolf Liguria, il Distretto 2032 del Rotary International, il Panathlon Chiavari Tigullio e il Circolo Golf e Tennis Rapallo per avere organizzato questa splendida giornata all’insegna dei valori educativi dello sport per tutti e senza alcuna barriera”.

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