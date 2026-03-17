Giro dell’Appennino Donne, domenica diretta su Telenord a partire dalle ore 14

Domenica 22 marzo le strade tra Piemonte e Liguria ospiteranno la seconda edizione del Giro dell’Appennino Donne, che quest’anno si svolge in una giornata dedicata, grazie al successo organizzativo del 2025. La gara è stata promossa alla prima categoria UCI per le competizioni femminili, confermando il percorso di crescita e visibilità internazionale della manifestazione.

Il tracciato di 111 chilometri vedrà al via 25 squadre, tra cui sette World Team, comprese le leader mondiali UAE Team ADQ e FDJ United-SUEZ, e la nazionale ucraina. La partenza sarà dal Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, con due Gran Premi della Montagna sul Passo dei Giovi e a Livellato, e traguardi volanti a Ronco Scrivia, Campomorone e Bolzaneto, in memoria di Sara Piffer. L’arrivo sarà inedito, nella zona della Foce di Genova, a causa dei lavori in via Settembre.

L’organizzazione dell’U.S. Pontedecimo Ciclismo si è rafforzata con la nascita della società Giro dell’Appennino Ssd, per garantire sicurezza e continuità alla gara. Fondamentale il sostegno di enti pubblici, sponsor e volontari, mentre la visibilità internazionale sarà assicurata dalla diretta Rai Sport.

Parallelamente, il Giro dell’Appennino celebra anche l’Appennino Rosa, premio che valorizza il contributo femminile nel ciclismo. Quest’anno il riconoscimento va a Valentina Scandolara, veterana del professionismo e direttore sportivo del team femminile WCC, che include atlete da Mauritius, Afghanistan, Ucraina, Colombia, Rwanda e Svizzera, tra cui Yulduz Hashimi, salvata dai talebani grazie all’intervento di Alessandra Cappellotto.

Con questa edizione, il Giro dell’Appennino Donne conferma la sua crescita sportiva, sociale e culturale, trasformando Genova in un palcoscenico internazionale del ciclismo femminile.

La fase finale del Giro dell'Appennino Donne sarà trasmessa in diretta da Telenord (canale 11 del digitale terrestre ligure) e in streaming su telenord.it a partire dalle ore 14 e sino all'arrivo con la conduzione di Gilberto Volpara e il commento tecnico di ex cicliste professioniste.

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