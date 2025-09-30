Giovedì 2 ottobre Scignoria! in diretta su Telenord dalle 20.40: gli ospiti della puntata

Menu ricchissimo, quello della puntata di giovedì 2 ottobre per Scignoria! ossia il format dedicato alla lingua genovese e alla valorizzazione delle tradizioni locali in onda dalle 20.40.

Nella puntata in diretta, come ogni giovedì, le emozioni più forti del recente Ghe Semmo Festival di Campomorone, ma anche gli imminenti appuntamenti tra cultura e socialità. Insieme al professor Franco Bampi, le consuete domande della Sfida di genovese, nonchè la simpatia del tuttologo Silviotto Grosso da Savignone e l'ultimo volume firmato Paolo Lingua. Tra i giovanissimi, Emiliano Ginogi dalla collina sopra Voltri e Mattia Garrè tra i promotori del raduno d'Ape 50 a San Martino di Paravanico in programma tra 10 giorni (nella foto). Inoltre, uno speciale omaggio a tutti i nonni di Liguria nelle giornate della loro festa.

In studio, Federica Favilli, la diciannovenne sempre impegnata nell'impresa di imparare più genovese possibile entro Natale.

