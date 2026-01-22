"Giorno della Memoria": diplomi per studenti "Chiodo" non ritirati

Durante l'assemblea solenne che si è tenuta oggi in Consiglio Regionale in occasione del Giorno della Memoria sono stati consegnati agli studenti liguri i premi per la 18 esima edizione del concorso regionale "27 gennaio: Giorno della Memoria". Dieci diplomi però sono rimasti sul tavolo come ha spiegato il presidente del Consiglio Regionale Stefano Balleari: "Qui ci sono 10 diplomi che avrebbero dovuto ritirare gli studenti dell'istituto professionale Einaudi-Chiodo della Spezia, dove è stato accoltellato Aba. Gli insegnanti non se la sono sentita proprio nella giornata concomitante al funerale del loro compagno di scuola. Una giornata che ci deve far riflettere per quanto accaduto in un luogo che dovrebbe essere sicuro. Abbracciamo virtualmente la città della Spezia, i compagni di classe, gli insegnanti e soprattutto la famiglia".

