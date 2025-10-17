Attualità

Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche: interviene a Telenord Serena Siri (AIGAE Liguria)

di Redazione

"Le escursioni guidate non sono solo passeggiate nella natura, ma esperienze educative su ambiente, cultura e storia dei luoghi"

In occasione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche, Serena Siri, coordinatrice AIGAE per la Liguria, è intervenuta ai microfoni di Telenord per raccontare l’importanza del ruolo delle guide nel promuovere un turismo sostenibile, consapevole e legato alla valorizzazione del territorio.


“Le escursioni guidate – ha spiegato Siri – non sono solo passeggiate nella natura, ma esperienze educative che mettono in connessione le persone con l’ambiente, la cultura e la storia dei luoghi”.


L’iniziativa, che coinvolge tutta Italia, propone eventi e cammini per far scoprire aree naturali spesso poco conosciute, nel rispetto dell’ecosistema e con attenzione alla sicurezza dei partecipanti.

