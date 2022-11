Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne: in Liguria sensibilizzazioni, striscioni e panchine rosse

Oggi, 25 novembre, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. In Liguria sono molte le iniziative di sensibilizzazione sul tema: questa mattina intorno alle 9 è stato srotolato lo striscione "Qui non c'è posto per la violenza" sulla facciata del palazzo della Regione.

Nel 2021 sono stati 1198 i primi accessi negli 11 centri antiviolenza della Liguria, un dato in leggera crescita rispetto ai 1155 del 2020 e in calo rispetto ai 1255 del 2019. Il dato è fornito dalla Regione alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Il nostro obiettivo è prevenire la violenza di genere e di diffondere la cultura del rispetto dei diritti, assicurando un sostegno alle vittime, con l'obiettivo di permettere loro un recupero della propria autonomia, materiale e psicologica", afferma il governatore Giovanni Toti annunciando che domani sul palazzo della Regione sarà esposto uno striscione con la scritta "Qui non c'è posto per la violenza #stopviolenceagainstwomen", "un gesto simbolico - dice Toti - che vuole far riflettere e confermare quanto Regione Liguria sia vicina alle donne vittime di violenza".