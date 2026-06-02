Giornata mondiale dell’Ambiente: dal messaggio ONU all’impegno dei volontari per la tutela del pianeta

La Giornata mondiale dell’Ambiente è stata istituita nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione della creazione del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). Ogni anno viene celebrata in tutto il mondo con lo slogan “Only One Earth”, a richiamare l’urgenza di proteggere il pianeta e le sue risorse naturali.

L’obiettivo della ricorrenza è quello di sensibilizzare governi, istituzioni e cittadini sui temi della sostenibilità, della riduzione dell’inquinamento e della tutela degli ecosistemi, promuovendo comportamenti responsabili e azioni concrete a favore dell’ambiente.

Accanto alle iniziative istituzionali, anche numerose realtà associative portano avanti attività di sensibilizzazione e intervento sul territorio. Tra queste, La Via della Felicità, una guida laica al buon senso composta da 21 principi che invitano a una vita più responsabile nel rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente.

In particolare, il capitolo 12 del testo è dedicato proprio alla protezione del pianeta, con l’invito a “proteggere e migliorare il proprio ambiente”. Secondo l’organizzazione, questo principio si traduce in attività concrete di volontariato e in campagne di pulizia e sensibilizzazione svolte regolarmente in diverse città italiane.

L’associazione promuove inoltre contenuti video e spot informativi dedicati ai 21 principi, con l’obiettivo di diffondere comportamenti virtuosi e una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela ambientale nella vita quotidiana.

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, il tema della responsabilità individuale e collettiva torna dunque al centro del dibattito, in un contesto globale in cui la protezione delle risorse naturali è sempre più strettamente legata alla qualità della vita e al futuro delle prossime generazioni.

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