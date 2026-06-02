“La Balena” conclude il tour nelle scuole dell’agrigentino: arte e riciclo per la sostenibilità

Si è concluso nelle scuole della provincia di Agrigento il viaggio della grande scultura “Balena”, progetto di educazione ambientale promosso dalla SRR Ato Agrigento Ovest per sensibilizzare gli studenti sui temi del riciclo e della sostenibilità.

L’opera, lunga sette metri e realizzata dall’artista Antonella Cirrito, è stata costruita riutilizzando circa 20.000 bottiglie di plastica trasformate in elementi decorativi, diventando un simbolo concreto di riuso creativo e tutela ambientale.

Il tour ha coinvolto diversi istituti del territorio, tra cui le scuole di Sciacca, Caltabellotta, Burgio, Lucca Sicula e Cianciana, con l’ultima tappa ospitata a Ribera, all’Istituto Comprensivo “Francesco Crispi”.

Ogni incontro ha visto la partecipazione di studenti e docenti in momenti di confronto e sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti.

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