Giornata mondiale disabilità, l'assessore alla Sanità Gratarola: "Civiltà dell'uomo massima quando ci prendiamo cura degli altri"

Molti passi avanti per aiutare i più fragili. Ecco ciò che emerge dal convegno "Un giorno per tutti…I giorni. Sfide, abilità, opportunità", organizzato da Regione Liguria in occasione della giornata mondiale della disabilità. Questi alcuni dei dati emersi dall'incontro: nel primo semestre 2022 sono stati avviati in Liguria ben 794 progetti di vita indipendente, 1778 per la disabilità gravissima, e 994 per la disabilità grave, oltre a 1442 beneficiari del contributo di solidarietà per la residenzialità e semi residenzialità, per uno stanziamento complessivo di oltre 46 milioni di euro. Sempre nel primo semestre 2022 sono poi stati avviati 234 progetti "Dopo di noi" di inclusione e accoglienza familiare, per uno stanziamento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro.

L'assessore alla Sanità Angelo Gratarola sottolinea come sia importante soffermarsi su tutte le tematiche che riguardano la disabilità, che è presente tutti i giorni: "La civiltà dell'uomo è massima quando ci prendiamo cura degli altri e lo è soprattutto quando ci prendiamo cura dei più fragili. Con l'assessorato alle Politiche Sociali del collega Giacomo Giampedrone, lavoriamo fianco a fianco proprio per superare le difficoltà che i disabili e le loro famiglie incontrano quando cercano risposte nel sociale, nel sociosanitario e nel sanitario". Infine ha parlato anche Giacomo Giampedrone, l'assessore alle Politiche Sociali e Terzo Settore, che ha spiegato come si stia lavorando al nuovo patto di sussidiarietà area disabili 2022, in fase di co-progettazione in questo momento e che verrà presentato a livello esecutivo entro fine anno: "Un piano che prevede un investimento di circa 700mila euro e che ha visto un incremento delle manifestazioni di interesse da parte degli enti attuatori dei progetti".