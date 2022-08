Genova, Bucci: "Waterfront di Levante accessibile ai disabili, con standard superiori a quelli previsti dalla legge"

di Marco Innocenti

"Stiamo investendo anche per rendere migliorare l'accesso alla Sala Rossa di Palazzo Tursi"

"Il Waterfront di Levante sarà completamente accessibile ai disabili anche in un modo superiore agli standard di legge". Lo ha affermato il sindaco di Genova Marco Bucci a margine di un incontro elettorale della Lega con la ministra per le Disabilità Erika Stefani. "La Consulta dei disabili - ha spiegato - ci ha fatto notare che la legge prevede standard di accessibilità che in realtà non sono così semplici per i disabili, perciò noi rispetteremo un livello superiore alla legge".

"Per il Waterfront di Levante - garantisce Bucci - eviteremo salite e discese che per legge sarebbero compatibili ma c'è una richiesta delle associazioni di farle ancora migliori rispetto agli standard di legge. Stiamo lavorando per migliorare l'accessibilità anche alla Sala Rossa di Palazzo Tursi e dare il diritto a tutti di accedere al Consiglio comunale e sono previsti grandi lavori di accessibilità in tutti i musei - aggiunge - Tutti i nuovi progetti edilizi inclusi quelli da fare sotto il ponte San Giorgio devono avere la completa accessibilità".