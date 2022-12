Giovani, oltre 6 milioni stanziati dalla Giunta regionale per formare 740 disoccupati con disabilità

Ingenti risorse a favore dei più deboli. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Formazione Marco Scajola, ha stanziato 6 milioni e 500mila euro a favore dell'inserimento lavorativo di giovani disabili. La somma sarà destinata all'inserimento di ben 740 giovani disoccupati, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, affetti da disabilità certificata dalle Asl, in corsi che avranno una durata anche di 2.100 ore e che saranno articolati (in genere) in percorsi triennali di formazione.

I giovani in questione potranno così utilizzare un'offerta formativa integrativa rispetto all'offerta scolastica, e da una parte questa sarà maggiormente calibrata sulle personali esigenze degli utenti permettendo loro di avvicinarsi al lavoro, ma d'altro canto permetterà anche di portare avanti un percorso di crescita sociale e personale. Scajola ha così commentato: "Con questo provvedimento Regione Liguria testimonia l'attenzione che ha sempre dedicato in questi anni alla formazione dei giovani disabili e alle persone più fragili, grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo. Queste ulteriori risorse vanno ad aggiungersi ai 2,4 mln già stanziati nel mese di agosto, per un totale di 8,9 mln di euro. Rilancio del territorio vuol dire anche il coinvolgimento di tutti, far sentire ogni cittadino strategico e parte attiva della nostra comunità."

L'assessore alla Formazione ha poi concluso ricordando che, in vista della Giornata Internazionale dei diritti delle persone disabili, istituita dall'Onu (e che si celebra domani, sabato 26 novembre) e che mira a promuovere gli individui e aiutarli a superare le barriere fisiche, la Regione Liguria si è impegnata in questi ultimi sette anni a stanziare risorse fondamentali per le categorie più fragili: 2,5 milioni di euro per 650 interventi in tutta la Liguria per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, 43 interventi per la realizzazione di nuovi edifici scolastici totalmente accessibili per uno stanziamento complessivo di 62,5 milioni di euro e 56 interventi su tutto il territorio regionale per l'accessibilità alle spiagge con un impegno finanziario complessivo di oltre 500mila euro, dal 2015 ad oggi.