Giornata Internazionale della Geodiversità: il Parco delle Cinque Terre la celebra con un trekking dedicato
di Redazione
In occasione della Giornata Internazionale della Geodiversità, il Parco delle Cinque Terre organizza un trekking speciale per valorizzare il patrimonio geologico dell’area. Un’occasione per scoprire, camminando nella natura, la straordinaria varietà di rocce, forme del paesaggio e processi naturali che rendono unico questo territorio.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:cinque terre trekking
Condividi:
Altre notizie
La vista è preziosa: le iniziative della Fondazione Banca degli Occhi "Lions Melvin Jones"
06/10/2025
di Redazione
Elezioni Città Metropolitana: pareggio in consiglio, decide voto Salis. Le preferenze nome per nome
06/10/2025
di Gilberto Volpara
Via delle Campanule si trasforma: in arrivo un centro polisportivo d’eccellenza a Quarto Alto
06/10/2025
di Redazione