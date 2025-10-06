Attualità

Giornata Internazionale della Geodiversità: il Parco delle Cinque Terre la celebra con un trekking dedicato

di Redazione

Gemacht.it

In occasione della Giornata Internazionale della Geodiversità, il Parco delle Cinque Terre organizza un trekking speciale per valorizzare il patrimonio geologico dell’area. Un’occasione per scoprire, camminando nella natura, la straordinaria varietà di rocce, forme del paesaggio e processi naturali che rendono unico questo territorio.

