Giornata internazionale della dislessia, conoscere per comprendere: il 37,8% degli alunni ne è affetto
di Simone Galdi
E' fondamentale riconoscere i segnali, abbattere i pregiudizi e costruire una scuola più inclusiva per tutti
In occasione della Giornata Internazionale della Dislessia, Telenord vuole sensibilizzare i telespettatori sull'importanza di conoscere per comprendere. Con il 37,8% degli alunni interessati da disturbi specifici dell'apprendimento, è fondamentale riconoscere i segnali, abbattere i pregiudizi e costruire una scuola più inclusiva per tutti.
