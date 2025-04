Giornata Internazionale della Danza, linguaggio universale del corpo che unisce il mondo

La danza è una delle forme d’arte più antiche e universali, capace di attraversare epoche, confini e culture. Coinvolgente, emotiva e simbolica, rappresenta da sempre un potente mezzo di espressione, un linguaggio che parla al cuore e all’anima. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, è importante riflettere sul valore di questa disciplina nel panorama culturale mondiale, sulle sue origini e sull’eredità lasciata da uno dei suoi protagonisti più influenti: Jean-Georges Noverre.

"La magia della danza è qualcosa di unico su cui l’Italia vanta un primato internazionale", lo ha affermato il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla presentazione di "Viva la Danza" 2 a Roma, al Ministero della Cultura. In occasione della “Giornata Internazionale della Danza”, infatti, Roberto Bolle sarà protagonista di un evento-spettacolo su Rai 1 in prima serata, condotto da Serena Rossi e danzerà in luoghi di cultura e bellezza trasformati in inediti palcoscenici: davanti ai dipinti del Caravaggio per esempio, a Palazzo Barberini di Roma.

Jean-Georges Noverre: il padre del balletto moderno - Jean-Georges Noverre è stato un riformatore visionario che ha trasformato il balletto, rendendolo un’arte narrativa ed emotiva. Con le sue Lettere sulla Danza e sui Balletti, pubblicate nel 1760, ha proposto una nuova concezione coreografica in cui il gesto, l’interpretazione e la coerenza tra musica e movimento erano centrali. Grazie a lui, la danza è racconto, emozione, teatro. La sua eredità vive ancora oggi in molte produzioni di danza contemporanea e classica.

Un ponte tra culture - La danza è parte integrante delle tradizioni di moltissimi popoli. Ogni cultura ha sviluppato stili distintivi che rispecchiano la propria visione del mondo, i propri valori e la propria storia. Dai ritmi tribali africani alle danze classiche indiane, dalle tarantelle mediterranee al tango argentino, ogni passo racconta qualcosa di unico. Attraverso il movimento, la danza diventa un linguaggio condiviso che unisce le persone, promuove il dialogo interculturale e rafforza l’identità collettiva. È anche uno strumento educativo, terapeutico e sociale che arricchisce la vita delle comunità.

Il significato della Giornata Internazionale della Danza - Istituita dall’UNESCO nel 1982, la Giornata Internazionale della Danza si celebra ogni anno il 29 aprile, in onore della nascita di Jean-Georges Noverre. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e l’apprezzamento della danza in tutte le sue forme, valorizzandone la diversità e il potere di superare le barriere linguistiche, culturali e sociali. In tutto il mondo si tengono spettacoli, laboratori, conferenze ed eventi che mettono al centro la danza come espressione artistica e strumento di inclusione.

Un messaggio senza confini - La Giornata Internazionale della Danza è un’occasione per ricordare quanto questa forma d’arte sia radicata nella nostra umanità. In un mondo che spesso divide, la danza unisce: parla a tutti, senza bisogno di parole. Celebriamola, sosteniamola, e lasciamoci trasportare dal suo ritmo universale.

