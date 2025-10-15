Giornata del Ricordo per le Vittime del Morandi: la proposta sostenuta dai familiari e da Telenord

La presidente del Comitato Familiari Vittime del Morandi, Egle Possetti, insieme a Emmanuel Dias, fratello di una delle 43 vittime del tragico crollo del ponte, si è detta favorevole all’istituzione di una Giornata del Ricordo a livello regionale. Entrambi sottolineano l’importanza di un momento ufficiale dedicato alla memoria delle persone che hanno perso la vita in quella drammatica tragedia, affinché il ricordo rimanga vivo nella coscienza collettiva e serva da monito per il futuro.





La proposta mira a riconoscere formalmente il dolore e il sacrificio delle famiglie colpite, offrendo un’occasione per riflettere sulle responsabilità e sull’impegno a garantire sicurezza e prevenzione. Telenord condivide pienamente questa iniziativa e sostiene con forza la necessità di istituire per legge una giornata del ricordo dedicata alle vittime del Morandi, nella convinzione che solo attraverso la memoria e l’attenzione costante si possa onorare degnamente chi è stato coinvolto e lavorare per evitare il ripetersi di simili tragedie.

