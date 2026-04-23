Giordano Bruschi, il partigiano Giotto: 100 volte "25 aprile"

Giordano Bruschi, il partigiano Giotto, si racconta ai microfoni di Telenord a pochi giorni dal 25 aprile. Una storia ricca di episodi ed aneddoti, una vita da protagonista, con valori e ideali mai in discussione. Tante le attività svolte nel corso degli anni, con la predilezione per l'insegnamento agli studenti. A impreziosire i suoi lavori, l'apprezzamento del presidente Mattarella per il calendario antifascista, e il Grifo d'Oro riconosciuto dal Comune di Genova. Molto attivo anche in ambito ambientale, Bruschi è uno dei protagonisti della rinascita dell'acquedotto storico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.