Ginnastica al femminile: Telenord nel centro di Sampierdarena con esercizi dedicati alle donne

di Anna Li Vigni - Katia Gangale

Esercizi pensati per valorizzare il corpo, migliorare la postura e promuovere uno stile di vita sano a tutte le età

Un appuntamento dedicato al benessere e alla forma fisica femminile. In collegamento da Sampierdarena, Anna Li Vigni incontra Rosangela Sperli per parlare di ginnastica al femminile, con esercizi pensati per valorizzare il corpo, migliorare la postura e promuovere uno stile di vita sano a tutte le età.

