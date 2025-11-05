Ginnastica al femminile: Telenord nel centro di Sampierdarena con esercizi dedicati alle donne
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Esercizi pensati per valorizzare il corpo, migliorare la postura e promuovere uno stile di vita sano a tutte le età
Un appuntamento dedicato al benessere e alla forma fisica femminile. In collegamento da Sampierdarena, Anna Li Vigni incontra Rosangela Sperli per parlare di ginnastica al femminile, con esercizi pensati per valorizzare il corpo, migliorare la postura e promuovere uno stile di vita sano a tutte le età.
