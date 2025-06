Forum Energie, Pichetto Fratin: "Vogliamo una sostenibilità reale per la neutralità climatica entro il 2050"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In apertura del secondo Forum Nazionale sull'Energia, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è intervenuto con un videomessaggio, per augurare buon lavoro a tutti i partecipanti e sottolineare l'impegno del Governo per una transizione energetica efficace e sostenibile.

Obiettivo 2050 - “L’energia e il clima sono le sfide che ci guideranno al 2030, con l’obiettivo di avere più fonti rinnovabili e meno fonti fossili, in un percorso che ci porterà alla neutralità climatica entro il 2050. Le rinnovabili rappresentano il nostro futuro, ma da sole non saranno sufficienti. Per questo stiamo lavorando su fonti fortemente innovative come l’idrogeno, e anche su un nuovo nucleare sostenibile. La nostra legge delega, che presto arriverà in Parlamento, ci porterà molto lontano rispetto alle vecchie centrali del passato, puntando invece su una nuova fonte pulita, innovativa e sempre disponibile".



Meno emissioni, più crescita - "Stiamo inoltre affrontando il tema dei trasporti — incluso quello marittimo — e dell’efficienza degli edifici, con l’obiettivo di far sì che i sacrifici richiesti ai cittadini e alle imprese si traducano in risultati ambientali concreti e in vantaggi anche economici. Sono certo che dal vostro confronto possa emergere un comune sentire: che la sostenibilità debba tenere conto anche dei risultati economici e sociali delle scelte che vengono adottate".



Approccio pragmatico - "Vogliamo una sostenibilità reale, che faccia crescere il Paese, e non lo blocchi con sacrifici insostenibili o con impostazioni ideologiche. Una sostenibilità nei fatti, non solo di principio o di facciata. È questa la visione che stiamo portando avanti, a tutti i livelli: nei negoziati europei e globali, ma anche con adeguate misure a livello nazionale".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.