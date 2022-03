Ghio, segretario regionale Pd: "Dello Strologo e Sommovigo cambieranno le città"

di Redazione

Il segretario del Pd ligure Valentina Ghio è intervenuta su quanto avvenuto a Spezia dove Italia Viva non è entrata a far parte della colazione che sosterrà la candidata del centrosinistrra Sommovigo alle prossime elezioni.

"In un percorso elettorale è comprensibile si sviluppino voci diversificate come accade in questi giorni a Genova e La Spezia: è una dinamica normale e che può portare valore al percorso se tutti insieme responsabilmente abbiamo la capacità di fare sintesi per il bene pubblico.

A La Spezia si è delineata una candidatura civica di grande competenza, come quella dell'Avvocata Piera Sommovigo: candidata che saprà aggregare tutte le forze politiche e le realtà civiche che vorranno costruire insieme un modello di città più inclusiva, innovativa e con modelli di sviluppo credibili.

Credo che non sia questo il momento dei distinguo, ma che la sua candidatura rappresenti una grande occasione per fare sintesi e in modo unitario portare le progettualità migliori per il cambiamento e lo sviluppo della città e che Sommovigo saprà interpretare e portare avanti nel migliore dei modi.

A Genova Ariel dello Strologo, da subito, ha dato ampia apertura e disponibilità al confronto per sviluppare in modo condiviso la progettualità comune di cui Genova ha bisogno. È, quindi, oggi il momento in cui tutte le forze che hanno a cuore il riscatto di queste città e la messa in atto di azioni e progetti che ridefiniscano identità dei luoghi e strategie di sviluppo che risolvano le cronicità consolidate in questi anni, procedano in modo unitario e condiviso, attraverso il dialogo e il confronto, ma in modo unitario.

Coesi e uniti appunto dall'unico obiettivo di sostenere Ariel Dello Strologo e Piera Sommovigo nel mettere in campo idee e azioni per migliorare la vita dei cittadini e delle cittadine che si candidano ad amministrare.