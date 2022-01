Genova, Valentina Ghio presenta la candidatura alla segreteria regionale PD

di Marco Innocenti

Sulle candidature a Genova e Spezia: "Responsabilità di tutti chiudere in fretta, mettendo insieme un campo rappresentativo e figure credibili"

Ha scelto il Mercato orientale di Genova, Valentina Ghio, per presentare la sua candidatura ufficiale alla segreteria regionale del Partito Democratico ligure. "E' stata una decisione sia ponderata che spontanea - ha detto Ghio - Credo sia il momento di cambiare fortemente l'andamento di questo partito per renderlo il soggetto autorevole che avanzi proposte di cambiamento utili per i prossimi 20, 30 e 50 anni, con proposte chiare che compensino le criticità storiche della nostra regione e acuite in questi anni. Penso al tema della demografia decrescente ma anche alle criticità acuite dalla pandemia".

"La Liguria è una regione in stallo - ha detto la sindaca di Sestri Levante - che necessita di una spinta forte e ci vuole un partito che interpreti i bisogni delle persone. Per questo ho messo a disposizione la mia esperienza di amministratore locale che sta nei territori, in un partito che deve porsi l'obiettivo di guidare e cambiare questa regione. Per le amministrative a Genova e Spezia credo occorra arrivare a definire una soluzione. Le due città stanno lavorando da tempo per mettere insieme un campo largo di rappresentanza e delle figure credibili. Gli ingredienti ci sono e penso stia nelle aresponsabilità di tutti chiudere in breve per andare avanti con i progetti che le città chiedono per migliorare la vita delle persone".