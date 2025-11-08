Germania: Siemens presenta i nuovi treni per la S-Bahn Mitteldeutschland

Siemens Mobility ha presentato al pubblico, presso il suo Centro Prove di Wegberg-Wildenrath, i modelli di treni delle flotte regionali all’avanguardia per la S-Bahn Mitteldeutschland (MDSB2025plus). Le nuove flotte, composte da 75 treni Mireo, tra cui l’innovativo Mireo Plus B alimentato a batteria, rafforzeranno significativamente il trasporto pubblico nella regione di Lipsia a partire da dicembre 2026. Il contratto, aggiudicato a Siemens Mobility a dicembre 2023, ha un volume di circa 500 milioni di euro e rappresenta il più grande ordine per la piattaforma ferroviaria Mireo di Siemens Mobility fino ad oggi. In totale, i gestori hanno ordinato i seguenti veicoli: Die Länderbahn (DLB) riceverà 41 treni Mireo a tre carrozze, DB Regio AG 18 treni Mireo a quattro carrozze e 16 treni a batteria Mireo Plus B a due carrozze, che consentiranno una mobilità sostenibile per ZVNL Schienenfahrzeug GmbH su tratte non elettrificate.

Thomas Graetz, Responsabile Treni Regionali e Ferrovie Pendolari di Siemens Mobility, ha sottolineato l’importanza delle nuove flotte ferroviarie per questa rete: “Siamo molto lieti che, a partire da dicembre 2026, questi treni Mireo all’avanguardia, tra cui l’innovativo Mireo Plus B alimentato a batteria, rafforzeranno significativamente la mobilità in questa regione. ZVNL, Länderbahn e DB Regio potranno contare su maggiore capacità, flessibilità e il massimo comfort per i passeggeri. Il contratto aggiudicato a dicembre 2023 per un totale di 75 modernissimi treni Mireo rappresenta il più grande ordine singolo per questo modello di treno nella storia di Siemens Mobility. Ciò sottolinea la solida posizione di mercato della piattaforma Mireo, di cui abbiamo già piazzato con successo 23 flotte per un totale di oltre 550 treni.”

“La modernizzazione e l’ampliamento della flotta nella regione rappresentano un elemento fondamentale per la transizione dei trasporti e la salvaguardia del sito industriale. Questo progetto è finanziato dalla Repubblica Federale di Germania e dal Libero Stato di Sassonia nell’ambito della legge sugli investimenti nelle regioni carbonifere”, afferma Kai Emanuel, Presidente dell’Associazione ZVNL e Amministratore distrettuale della Sassonia settentrionale.

Christa Singer, Presidente della Direzione Regionale DB Regio Südost: “La S-Bahn Mitteldeutschland è la spina dorsale del trasporto locale nella regione della Germania centrale. Collega la regione con l’area metropolitana di Lipsia/Halle. Siamo lieti di mettere in servizio questi veicoli moderni, confortevoli ed ecologici. Solo con offerte interessanti potremo portare a termine la transizione della mobilità del trasporto pubblico insieme ai nostri partner.”

“Le linee S3, S5 e S5x, compresa la tratta Halle-Lipsia, che Länderbahn gestirà in futuro, sono caratterizzate da una domanda di passeggeri particolarmente elevata. L’impiego dei Mireo, con i loro interni generosamente progettati, è un elemento fondamentale per garantire l’affidabilità dei servizi di trasporto e il ruolo di partner per la mobilità sostenibile della regione”, sottolinea Stephan Naue, Amministratore Delegato di Länderbahn GmbH.

I nuovi treni offrono 100 posti a sedere nei treni a due carrozze, 150 posti in quelli a tre carrozze e 200 posti in quelli a quattro carrozze. Inoltre, sono presenti ampie aree polivalenti, maggiore spazio per le biciclette e un’area separata di prima classe con sedili in pelle. Il comfort dei passeggeri è migliorato dalla connessione Wi-Fi gratuita, da un’area per famiglie, dall’accesso senza barriere architettoniche e da un viaggio silenzioso. Numerose prese di corrente e porte USB garantiscono la carica delle batterie per tutta la durata del viaggio. In futuro, ai tavoli da quattro persone sarà possibile ricaricare in modalità wireless anche gli smartphone più adatti. Un sistema informativo per i passeggeri in tempo reale visualizza gli orari di arrivo e partenza aggiornati, nonché le opzioni di connessione a ogni fermata. I veicoli saranno dotati di una soluzione per finestrini ad alta frequenza sviluppata da Siemens Mobility, che migliorerà significativamente la ricezione dei telefoni cellulari sui treni. I nuovi veicoli della rete MDSB2025plus dispongono di un numero significativamente maggiore di porte e di spazio rispetto a prima. Ciò garantisce una salita e una discesa più comode, riduce i tempi di cambio passeggeri e migliora il rispetto dell’orario. Un’efficienza energetica aumentata fino al 25% (rispetto a treni di capacità simili) e un’elevata affidabilità garantiscono una mobilità rispettosa del clima.

Scegliendo la piattaforma ferroviaria Mireo, che fornisce sia treni elettrici che elettrici a batteria per la rete S-Bahn della Germania centrale, ZVNL si affida all’esperienza, all’efficienza e alle sinergie derivanti dalla piattaforma uniforme per i veicoli ordinati.

