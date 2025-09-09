Germania: governo federale lancia piano di ristrutturazione della rete ferroviaria

Deutsche Bahn (DB) prosegue la sua opera di ristrutturazione generale delle tratte più trafficate della sua rete ferroviaria. Il Ministero Federale dei Trasporti (BMV) ha approvato il programma rivisto elaborato da DB InfraGO AG in collaborazione con compagnie ferroviarie, associazioni e Länder. DB sta quindi adeguando i periodi di ristrutturazione alla durata del fondo speciale per le infrastrutture e la neutralità climatica, come stabilito nell’accordo di coalizione. Inoltre, sono stati presi in considerazione i feedback del settore, anche in merito alla stabilità del traffico deviato e alle risorse del settore ferroviario e dell’edilizia.

Il Presidente dell’Associazione Federale del Trasporto Ferroviario Locale, Thomas Prechtl, ha commentato il nuovo programma: “È urgentemente necessario mantenere un servizio ferroviario regionale adeguato al servizio pubblico, alla sua importanza per il territorio e al suo collegamento integrato con il trasporto pubblico nel suo complesso. Siamo quindi lieti che questa sequenza ampiamente coordinata di lavori di ristrutturazione generale in tutto il Paese offra ora sicurezza di pianificazione per i prossimi dieci anni. Ora è importante che, nonostante ogni mese di chiusura della linea, il nuovo tracciato, orientato all’operatività, si traduca anche in notevoli miglioramenti del servizio per i passeggeri”.

I principali risultati del progetto pilota Riedbahn sono stati integrati anche nelle discussioni a più fasi con il settore ferroviario e quello edile sul piano di ristrutturazione, svoltesi a giugno e luglio. Ad esempio, il numero di ristrutturazioni parallele all’anno su linee ad alto traffico è stato ridotto rispetto ai piani originali.

Allo stesso tempo, DB InfraGO AG punta a ridurre i costi di accesso ai binari a partire dal 2026 per le compagnie ferroviarie i cui treni devono percorrere distanze maggiori su tratte deviate a causa dei lavori di ristrutturazione dei corridoi. Questi servizi non dovrebbero comportare costi superiori a quelli sostenuti sulle tratte regolari. È prevista una percentuale predefinita di sconto per ogni tratta deviata, che sarà pubblicata nelle condizioni di utilizzo dell’infrastruttura di DB InfraGO AG. Questo tipo di compensazione richiede l’approvazione dell’Agenzia Federale per le Reti. Una decisione da parte dell’Agenzia non è prevista prima di novembre.

